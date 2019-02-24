Женщина на иномарке ушла в кювет со скользкой трассы в Карелии

В Олонецком районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Каерлии.

В минувшую субботу, 23 февраля, в 11.00 в Олонецком районе, на 330 км автодороги Кола, 41-летняя женщина на Kia Rio, не справилась с управлением автомобиля.

Автомобиль вылетел в кювет.

Водителю и пассажирке оказана медицинская помощь.