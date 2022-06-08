Женщина на кроссовере перевернулась на живописной трассе в Карелии (ФОТО)

В результате ДТП 51-летняя автоледи была госпитализирована.

По информации карельской Госавтоинспекции, на 12 километре автодороги Шуйская-Гирвас 23 июня в 15.30 произошла авария с участием кроссовера Hyundai Creta. По предварительной информации, водитель — 51-летняя женщина — не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. Там автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП женщина-водитель была госпитализирована с травмами. По факту аварии проводится проверка.

Ранее смертельная авария произошла в селе Паданы Медвежьегорского района.