Женщина перевернулась на автомобиле на трассе в Карелии

Автоледи попала в больницу после ДТП в Муезерскм районе.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 4 ноября в 08.40 в Муезерском районе, в 25 км от поселка Ледмозеро в сторону Костомукша. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, 55-летняя женщина, допустила занос автомобиля. Машина перевернулась на правой по ходу движения обочине.
Автоледи с травмами была госпитализирована.
Госавтоинспекция призывает водителей во время движения учитывать дорожные и погодные условия.
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