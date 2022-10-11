Женщина перевернулась на автомобиле на трассе в Карелии

Автоледи попала в больницу после ДТП в Муезерскм районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 4 ноября в 08.40 в Муезерском районе, в 25 км от поселка Ледмозеро в сторону Костомукша. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, 55-летняя женщина, допустила занос автомобиля. Машина перевернулась на правой по ходу движения обочине.

Автоледи с травмами была госпитализирована.

Госавтоинспекция призывает водителей во время движения учитывать дорожные и погодные условия.