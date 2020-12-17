Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

В Петрозаводске в деревянном доме загорелась квартира, на месте происшествия был обнаружен труп женщины, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший четверг, 17 декабря, в 20.16 произошел пожар в жилом 2-этажном деревянном доме.
Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.
По информации МЧС, в результате пожара огнем была повреждена стена на кухне на площади 0,1 кв.м. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В результате возгорания погибла женщина.
Причины произошедшего устанавливаются.
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