Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске – работают следователи

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели женщины при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 2 марта в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске произошел пожар. При локализации пожара в квартире обнаружено тело 61-летней женщины, которая там проживала.

Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.