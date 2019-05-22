Женщина получила травмы в резко остановившемся троллейбусе в Петрозаводске

На Кукковке пассажир троллейбуса пострадала после падения в салоне транспортного средства, сообщает городская ЕДДС.

Днем во вторник на улице Ровио в районе дома №48 водитель троллейбуса вынужден был применить резкое торможение.

В результате в салоне упала женщина 1957 года рождения, ей назначено амбулаторное лечение.