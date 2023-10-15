Женщина попала под колеса авто на «зебре» в Пудоже

Вечером 14 числа в райцентре Карелии машина сбила пешехода.

В субботу, 14 октября, в 19.20, на улице Ленина в Пудоже автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.



В результате 30-летняя пудожанка получила травмы, в лечебное учреждение обратилась самостоятельно. Проводится проверка, рассказали в республиканской ГИБДД. /



Напомним, ранее мы рассказывали о том, как автозак врезался в иномарку на центральном проспекте Петрозаводска.