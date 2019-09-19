Женщина попалась на краже измерительного прибора в Петрозаводске

Полицейские Петрозаводска раскрыли кражу из строительного магазина, сообщает МВД Карелии.

Представитель строительного магазина в Петрозаводске рассказала, что неизвестная похитила автомобильный толщиномер. Сумма ущерба составила 2,7 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 37-летней сегежанки.

Женщина рассказала, что приехала в карельскую столицу и отправилась в строительный гипермаркет. Там она выбрала необходимый товар и на одной из полок присмотрела измерительный прибор. Купить измеритель она не захотела, поэтому спрятала его и похитила.

Прибор она планировала использовать при предстоящей покупке автомобиля.

В настоящий момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.