Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске

На Древлянке произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В районе дома № 17 по улице Сыктывкарской в Петрозаводске 33-летний водитель автомобиля Renault Duster столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался в попутном направлении.

Авария произошла 9 августа, в 13:45.

В результате ДТП травмы получила 45-летняя пассажирка Hyundai, женщине была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП в Олонецком районе, в котором погиб 80-летний водитель.