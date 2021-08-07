В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб 80-летний водитель (ФОТО)

В республике ведется поиск записей видеорегистраторов, на которых мог быть запечатлен момент трагедии у Олонца.

Смертельное ДТП произошло седьмого августа, в субботу. По информации Госавтоинспекции, в Олонецком районе на трассе «Кола» 80-летний водитель автомашины «Daewoo Matiz» выехал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. В результате он совершил столкновение с автомашиной «Audi Q8». Водитель «Daewoo Matiz» погиб до приезда скорой помощи. Водитель «Audi» получил травмы.

Читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» просит откликнуться очевидцев трагедии.

«7 августа в 13.15 на Мурманском шоссе (поворот на Олонец, где реверсивное движение) произошло ДТП с участием Audi Q8 и Daewoo Matiz. Если у кого-то есть запись проишествия с регистратора, большая просьба скинуть в личку», — просит автор поста.