Женщина пострадала при столкновении двух иномарок на трассе в Карелии

ДТП произошло 22 сентября в Лахденпохском районе на автодороге "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.30 36-летний водитель автомобиля BMW во время обгона столкнулся с попутно двигающимся автомобилем Isuzu, после чего BMW съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка автомобиля BMW. Обстоятельства выясняются.