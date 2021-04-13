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Женщина потребовала арестовать принца Гарри за нарушенную клятву жениться на ней

Новости. Общество
19:40, 14 Апреля 2021
фото: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Жительница Индии обратилась в суд и потребовала привлечь британского принца Гарри к ответственности.

По ее словам, он хотел жениться на ней, но так и не сдержал клятву. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание India Today.

Адвокат Палвиндер Сингх (Palwinder Singh) утверждала, что переписывалась с принцем Гарри по электронной почте и в социальных сетях. В своих посланиях тот якобы пообещал, что скоро женится на ней. При этом женщина признавала, что никогда не ездила в Великобританию и не встречалась с принцем лично.

Сингх потребовала арестовать его, чтобы предотвратить дальнейшие задержки, которые смогли бы помешать их свадьбе. Обращение было рассмотрено и отклонено Верховным судом штатов Пенджаб и Харьяна. Судьи сочли, что женщина стала жертвой неизвестного мошенника.

"Хорошо известно, что в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и других, создаются фальшивые личности. Вполне возможно, что и так называемый принц Гарри сейчас сидит в интернет-кафе в какой-нибудь пенджабской деревне", - цитирует издание Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна.

Принц Гарри — внук британской королевы Елизаветы II. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл.

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