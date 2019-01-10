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Новости. Криминал
12:05, 10 Января 2019
фото: maxpixel

Женщина-продавец подгузников в Карелии лишилась 263 тысяч рублей из-за обмана

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Дистанционные мошенники обманули 32-летнюю петрозаводчанку, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, ранее в дежурную часть обратилась горожанка, которую телефонные мошенники ввели в заблуждение и лишили 263 тыс. рублей.

Заявительница рассказала, что в начале января она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детских подгузников за 200 рублей. После этого ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что готов купить товар и перевести деньги на карту.

Жительница карельской столицы продиктовала номер своей банковской карты. Покупатель снова перезвонил и убедил ее в том, что перевод не проходит, и попросил продиктовать код из смс. Женщина так и сделала. После этого ей на телефон пришло сообщение, в котором было указано, что все средства с её сберегательного счета переведены на её банковскую карту. Женщина запаниковала.

Неизвестный стал угрожать похитить все деньги, если она не будет следовать его инструкциям. Гражданка согласилась и под диктовку мужчины с помощью банкомата совершила несколько переводов на различные телефонные номера, в общей сложности на 263 тыс. рублей. После этого, гражданка стала ждать, когда её деньги вновь будут зачислены на её сберегательный счет. Когда она поняла, что никто их не вернет – обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что женщина знала о случаях дистанционных мошенничеств, добавили в пресс-службе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-01-10 13:11:23
"решается вопрос о возбуждении уголовного дела" - если вдруг подумается, что есть шанс раскрыть дело, то его заведут? Забавно, давно живём в веке цифровых технологий, а технологии раскрытия подобный преступлений как таково и нет. Это же думать надо и, упаси боже, работать! :)
кир
2019-01-10 12:16:04
Зачем людям 17-го века банковские карты, когда либералы ликвидировали должность палача?
Гость
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