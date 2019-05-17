Женщина с коляской провались в дыру на пешеходном переходе в Петрозаводске

Женщина травмировала ногу, а коляска чуть не перевернулась.

В группе "ДТП ПТЗ" женщина выложила пост о том, что пострадала в центре Петрозаводска.



ДТП ПТЗ

"Вчера гуляя с коляской на ул. Кирова, 4. При переходе дороги нога ушла по колено в эту дыру, в итоге чуть не перевернулась коляска с ребёнком. Будьте аккуратнее особенно с детьми", - написала горожанка.



ДТП ПТЗ