Женщина с ребенком перевернулись на автомобиле в Карелии

В Кондопожском районе за минувшие сутки произошло два дорожных происшествия, сообщает УГИБДД по Карелии.

Так, в 14.20 на 2 км автодороги Кондопога–Викшезеро 38-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.

В ДТП травмы получили водитель и мальчик 2 лет. Оба пострадавших госпитализированы.

В 22.10 на 450-м км трассы "Кола" 35-летний водитель на Fiat Ducato перевернулся в кювет.

Мужчина получил травмы, назначено амбулаторное лечение.