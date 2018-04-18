Женщина с ребенком перевернулись на автомобиле в Карелии

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В Кондопожском районе за минувшие сутки произошло два дорожных происшествия, сообщает УГИБДД по Карелии.
Так, в 14.20 на 2 км автодороги Кондопога–Викшезеро 38-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.
В ДТП травмы получили водитель и мальчик 2 лет. Оба пострадавших госпитализированы.
В 22.10 на 450-м км трассы "Кола" 35-летний водитель на Fiat Ducato перевернулся в кювет.
Мужчина получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
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