Женщина убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за отца

31-летняя Аманда Макклюр проведёт 40 лет в тюрьме после жестокого убийства своего любовника Джона Макгуайра из Миннесоты в прошлом году.

Женщина расправилась с сожителем, чтобы выйти замуж за своего биологического отца. Сам 55-летний Ларри Макклюр — старший был приговорён к пожизненному заключению в августе. Он признался, что забил до смерти Макгуайра в феврале 2019 года. Аманда помогла ему в этом, а затем расчленила тело. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на издание Mirror.

Сестре Аманды, 32-летней Анне Мари Чоудхари, также предъявлено обвинение в убийстве первой степени за участие в нападении.

Отмечается, что после жестокого убийства отец и дочь всё-таки поженились. В прошлом году в Объединённой методистской церкви пара заключила брак, написав в документах имя другого мужчины. "Она, её сестра и её отец отправляются прямо в ад. Я не могу простить её прямо сейчас. Может быть, позже, но я не могу простить её прямо сейчас", — заявила мать Аманды Карен Смит во время судебного процесса. Судья также раскрыл подробности убийства. По его словам, после расправы преступники закопали, затем выкопали, а затем опять захоронили тело Джона Макгуайра.