Женщина убила возлюбленного ударом ножа в голову: приговор вынесен в Петрозаводске

Суд Петрозаводска вынес приговор женщине, обвиняемой в убийстве ее мужчины во время ссоры.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Суд установил, что 25 июня 2021 года подсудимая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим мужчиной. В этот момент они были в квартире.

Во время ссоры подсудимая ударила потерпевшего ножом в голову и тот скончался.



Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.