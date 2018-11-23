Женщина украла телефон в одном из гипермаркетов Петрозаводска

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, укравшую телефон, сообщили в Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 22 ноября в пятом часу вечера группа задержания прибыла в один из гипермаркетов. Там в торговом зале 33-летняя петрозаводчанка выбрала не товар, а чужой мобильник, который одна из покупательниц положила на полку, чтобы ненадолго освободить руки.

Исчезновение телефона не осталось незамеченным, потерпевшая позвала на помощь работников магазина, а они нажали "тревожную кнопку". Группа задержания установила личность злоумышленницы, опросила владелицу телефона, вызвала полицию.

Задержанную передали полиции для дальнейшего разбирательства.