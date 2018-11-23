Женщина украла телефон в одном из гипермаркетов Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, укравшую телефон, сообщили в Росгвардии Карелии.
В Петрозаводске 22 ноября в пятом часу вечера группа задержания прибыла в один из гипермаркетов. Там в торговом зале 33-летняя петрозаводчанка выбрала не товар, а чужой мобильник, который одна из покупательниц положила на полку, чтобы ненадолго освободить руки.
Исчезновение телефона не осталось незамеченным, потерпевшая позвала на помощь работников магазина, а они нажали "тревожную кнопку". Группа задержания установила личность злоумышленницы, опросила владелицу телефона, вызвала полицию.
Задержанную передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.11.2018, 19:46
16.11.2018, 17:04
20.11.2018, 20:20
21.11.2018, 11:40
Аналитика
Сегодня 12:03
Политкухня
Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.
22.11.2018 10:09
21.11.2018 15:17
21.11.2018 11:40
20.11.2018 16:27
Чтиво
Сегодня 13:09
Личное мнение
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
21.11.2018 22:10
Медиа
Сегодня 15:04
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии