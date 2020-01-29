Женщина умерла во время поедания бисквитов

Жительница Австралии умерла во время конкурса.

Инцидент произошел в городе Херви-Бей во время празднования Дня Австралии, на котором соревнования по поеданию пищи являются популярным видом развлечений, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на местный портал.



Сообщается, что после поедания очередной порции у 60-летней женщины случился эпилептический припадок. Австралийке была оказана первая помощь, прибывшие медики доставили ее в больницу, однако спасти женщине жизнь врачам не удалось.



Местная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.