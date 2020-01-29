890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
Сегодня 11:41
Опубликованы расчеты, насколько выгодно в Петрозаводске зарабатывать на аренде квартир 7
Сегодня 10:49
Из Петрозаводска до Хельсинки можно будет добраться за час 1
Сегодня 09:34
Forbes включил один из городов Карелии в список удивительных мест
Сегодня 06:40

Женщина умерла во время поедания бисквитов

Новости. Общество
19:10, 29 Января 2020
фото: © thumbs.dreamstime.com
Загрузка...

Жительница Австралии умерла во время конкурса.

Инцидент произошел в городе Херви-Бей во время празднования Дня Австралии, на котором соревнования по поеданию пищи являются популярным видом развлечений, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на местный портал. 

Сообщается, что после поедания очередной порции у 60-летней женщины случился эпилептический припадок. Австралийке была оказана первая помощь, прибывшие медики доставили ее в больницу, однако спасти женщине жизнь врачам не удалось.

Местная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Чтиво

24.01.2020 12:59
Личное мнение
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
Александр Побережный-Береговский: "Не получается жить и зарабатывать на коврике"
10.01.2020 13:34
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»