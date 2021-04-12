Молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет

Суд приговорил молодую петрозаводчанку, устроившую пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибла пенсионерка, к 13 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что 24-летняя петрозаводчанка в одну из январских ночей 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде деревянного многоквартирного дома, в котором проживала сама, решила поджечь чужую детскую коляску. Так она пыталась отомстить соседям за задержание её сожителя, который также пытался сжечь эту коляску и попал из-за этого в полицию. Злоумышленница подожгла одеяло, лежавшее в коляске. Однако огонь с коляски перекинулся на деревянные конструкции подъезда и всех расположенных в нем квартир.

Совершая эти действия, женщина осознавала, что в доме находятся люди, которые спят и не смогут своевременно покинуть жилище, поскольку место поджога являлось единственным выходом из подъезда.

В результате пожара от отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, которая не смогла вовремя покинуть горевший дом. Остальные жители дома, в том числе с новорожденными детьми, были вынуждены покидать дом через окна. Кроме того, были повреждены и уничтожены расположенные в доме квартиры и имущество, находящееся в них. Общий материальный ущерб гражданам и администрации Петрозаводска составил более 9 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания обвиняемая лишь частично признала свою вину, пояснив, что хотела сжечь только коляску.

По совокупности преступлений Верховный суд Республики Карелия приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании имущественного вреда, а также иск дочери погибшей о взыскании морального вреда на сумму 1 млн рублей

Приговор суда в законную силу не вступил.