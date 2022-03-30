Женщина в Карелии, чтобы не погашать кредит, решила посадить в тюрьму родного сына

Правоохранительные органы Сегежского района Карелии завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в ложном доносе на своего сына.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В июне 2021 года 49-летняя женщина обратилась в отдел полиции и заявила, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, неизвестные лица оформили в микрофинансовой организации кредит на ее имя. Через некоторое время она сообщила, что это сделал ее сын.

В ходе расследования было установлено, что ее показания не соответствовали действительности.

«Женщина самостоятельно и добровольно оформила кредитное обязательство, однако, испугавшись наступивших последствий за их неисполнение в виде требований кредитора о возврате денежных средств, обратилась с заявлением в полицию об оформлении кредита без ее согласия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие квалифицировало эти действия по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).