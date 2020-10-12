Женщина в Карелии обманула суд и стала фигурантом уголовного дела

В Муезерском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в заведомо ложных показаниях, сообщил в Следкоме Карелии.

По версии следствия, жительница Муезерского района, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по уголовному делу, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, дала недостоверные и несоответствующие обстоятельствам уголовного дела показания.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.