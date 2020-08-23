Женщина в Карелии отобрала кошелек у 80-летней старушки

В Сортавальском районе 36-летняя женщина напала на 81-летнюю старушку и отобрала у нее кошелек с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 21 августа, в дежурную часть полиции Сортавальского района поступил звонок от 81-летней местной жительницы. Заявительница сообщила, что возвращалась домой и когда была уже у собственного подъезда, неизвестная женщина вытащила из ее сумки кошелек.

Пенсионерка не сумела остановить злоумышленницу, но запомнила ее приметы. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания и сообщила, что кошелек выкинула, а находившиеся в нем 1350 рублей потратила на собственные нужды.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.