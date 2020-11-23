Женщина в Петрозаводске чудом увернулась от автомобиля, попавшего в ДТП (ВИДЕО)

На Ключевой столкнулись два автомобиля, случайный пешеход чуть не стал жертвой ДТП.

В минувший понедельник, 23 ноября, в 17.22 на улице Репникова в зоне пешеходного перехода столкнулись два автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк". На видео запечатлено, как в автомобиль, остановившийся для пропуска пешехода, сзади въезжает вторая машина. От удара "легковушка" выехала на пешеходный переход, чуть не сбив женщину.

По счастливой случайности женщина успела среагировать и отбежать.