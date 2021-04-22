Женщине в Петрозаводске, купившей еду по чужой карте, грозит 6 лет лишения свободы

Петрозаводчанка нашла в магазине карту, но не стала искать владельца, а решила воспользоваться ею сама, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 70-летний горожанин. Мужчина рассказал, что неизвестные, завладев его банковской картой, сняли 4 тысячи рублей. О списании денег он узнал из уведомлений, которые поступили на мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 50-летняя жительница карельской столицы. Женщина дала признательные показания и рассказала стражам порядка, что нашла чужую банковскую карту возле одного из магазинов. Убедившись, что расплачиваться по ней можно, не вводя пароль, петрозаводчанка обошла несколько торговых точек и потратила деньги на продукты.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Горожанке грозит до 6 лет лишения свободы.