Женщина заплатила за «поездку» из Сортавалы в Петрозаводск 50 тысяч рублей

Мошенники обманули петрозаводчанку, воспользовавшуюся сервисом поиска попутчиков.

В полицию обратилась 52-летняя жительница столицы Карелии, которая оказалась очередной жертвой мошенников, сообщили в МВД республики.

Как выяснилось, женщине требовалось добраться домой из Сортавалы. Через популярное приложение на телефоне она нашла водителя, который ехал в Петрозаводск. Посредством переписки в мессенджере они договорились о встрече, после чего попутчик попросил женщину внести предоплату за поездку. Она получила ссылку, которая привела на неизвестный интернет-ресурс, ввела там данные банковской карты, а также указала коды из смс-сообщений. Тут же с её счета были списаны 50 000 рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее юноша пытался приобрести «железного коня» в Петрозаводске и стал жертвой мошенников.