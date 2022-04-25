Покупка мотоцикла для 19-летнего гостя Карелии закончилась потерей 210 тысяч рублей

Юноша пытался приобрести «железного коня» в Петрозаводске и стал жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 19-летний гость республики. Он пояснил, что в конце апреля нашёл в интернете объявление о продаже мотоцикла за 210 000 рублей и связался с контрагентом. Тот предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. В переписке продавец уведомил о том, что он с товаром находится в карельской столице, а также отправил копию удостоверяющего личность документа, фотографии «железного коня» и технического паспорта. Покупатель ознакомился, никаких сомнений у него не возникло, поэтому он произвёл полную оплату товара на указанный номер счёта.

Поставить товар должны были в течение нескольких дней, однако этого не произошло. А контрагент перестал отвечать на звонки. В надежде отыскать его самостоятельно молодой человек отправился в Петрозаводск. Однако безуспешно. Тогда он обратился в полицию. Стражи порядка установили, что указанные в паспорте продавца данные — фальшивые, и объяснили юноше, что он попался на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, покупательница садовой мебели из Карелии отдала деньги мошенникам.