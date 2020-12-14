Женщина застряла в заборе и замерзла насмерть

В Башкирии нашли мертвой женщину, застрявшую в заборе.

В Чишминском районе Башкирии по факту обнаружения тела женщины на заборе проводится доследственная проверка. Об этом сообщили "РГ" в управлении СКР по Башкирии.

Несчастный случай произошел в деревне Дема Чишминского района. Вероятно, женщина перелазила через забор, одна нога ее застряла между прутьев. По предварительной версии, женщина уснула, в результате чего замерзла насмерть.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", – сообщили в СУ СК по республике.