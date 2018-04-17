Женщине-руководителю совсем не обязательно чем-то жертвовать, доказала настоящая бизнес-леди Петрозаводска

Гостем рубрики "Кофе со сливками" стала настоящая бизнес-леди Елена Анисимова, которая с нуля организовала успешный бизнес, пожалуй, в самой неблагодарной и самой сложной сфере - в ЖКХ.

Елена Анисимова – редкий вид женщины, у которой получается не просто выживать, но и прекрасно себя чувствовать в мире мужчин. Она с нуля организовала успешный бизнес, пожалуй, в самой неблагодарной и самой сложной сфере - в ЖКХ. Сегодня Расчетный центр жилищного хозяйства обслуживает почти половину Петрозаводска. При этом сумела создать и развить его, удачно совмещая карьеру и личную жизнь. Обретя счастье и став мамой в 42 года, Елена Анисимова доказала, что женщине-руководителю совсем не обязательно чем-то жертвовать.

"Все это устаревшие стереотипы. А что, если я не хочу выбирать между семьей и карьерой? Кто и почему навязывает нам этот выбор? Поставила себе цель - как бы ни было тяжело, успевать все! А дальше – двигаться к ней и просто жить...".

Итак, гостем рубрики "Кофе со сливками" стала создатель и директор Расчетно-информационного центра жилищного хозяйства Петрозаводска (РИЦ ЖХ) Елена Анисимова, талантливый руководитель и очаровательная женщина.

Читайте в материале ответы на вопросы, касающиеся ЖКХ, оплаты услуг в этой сфере и работы управляющих компаний, а главное – как это все удается контролировать одной женщине.