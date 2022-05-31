Женщине в Карелии удалось сбежать из заточения, где ее держал ревнивый возлюбленный

В республике возбуждено уголовное дело о похищении человека, сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении человека.

Следователи выяснили, что в мае 2022 года 43-летний мужчина из ревности, угрожая насилием своей сожительнице, вывез ее в автомобиле в другую местность, где запер в сарае. Чтобы 35-летняя женщина не могла выбраться из заточения, он прикрутил к двери и окнам сарая доски.

Тем не менее, женщина смогла бежать, после чего обратилась в полицию.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.