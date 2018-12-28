Женщину госпитализировали после ДТП на трассе в Карелии

ДТП произошло 27 декабря в Калевальском районе, водитель одного из автомобилей получила травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 13.45 в Калевальском районе на 175 км автодороги "Кемь-Лонка" 27-летний водитель автомобиля Mazda 6 допустила занос ТС с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Hyundai ix35.

В результате происшествия водитель Mazda получила травмы и была доставлена в больницу.