В Карелии женщину госпитализировали после дорожной аварии

В Пряжинском районе перевернулся автомобиль, пострадал пассажир, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу на 88 км автодороги Петрозаводск - Суоярви водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу с последующим съездом в кювет и наездом на земляной отвал.

В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка, которая с полученными травмами была госпитализирована.