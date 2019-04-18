Женщину, не знающую, что мед – это продукция животного происхождения, оштрафовали на границе Карелии

Жительницу Карелии, пытавшуюся привезти мед из Финляндии, остановили на границе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Так, 13 апреля жительница Ледмозера направлялась из Финляндии в Россию и пересекала границу в пункте пропуска "Люття". В ходе досмотра госинспектором Управления Россельхознадзора Карелии в ручной клади путешественницы была обнаружена готовая продукция животного происхождения: 4 головки сыра по 0,5 кг каждая, 4 упаковки йогурта по 0,6 кг каждая, а также 4,5 кг меда. Все товары были в заводской упаковке и с маркировкой, общий вес покупок - 5,6 кг.

Перевес разрешенной нормы провоза готовой продукции на одно физическое лицо составил 0,6 кг.

Как пояснила в протоколе владелица товаров, она не знала, что мед является продукцией животного происхождения.

Часть покупок сверх установленного лимита (йогурты) жительница Ледмозера вернула в Финляндию.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.