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Женщины в Карелии прививаются в два раза активнее мужчин

Новости. Общество
10:28, 25 Ноября 2021
фото: © freepik

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков дал актуальные данные о структуре вакцинированных по возрасту и полу.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал таблицу, в которой показал, кто активнее прививается против коронавируса в Карелии.

Данные показали, что люди старше 60 лет лидируют в списке вакцинированных. На сегодняшний день в Карелии защитили себя от коронавируса 70,3% жителей республики в возрастной категории 60+.

Не спешат прививаться представители молодого поколения в возрасте 18-29 лет. Из них пункты вакцинации посетили лишь 42,5%.

Также министр здравоохранения отметил, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, принимают решение пройти вакцинацию. По статистическим данным, в Карелии привились 68% представительниц слабого пола и 32% мужчин.

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Комментарии

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кир
2021-11-25 10:45:12
Бабы умные - эволюция им велит продолжать род. А мужики - нытики, вроде усера, который уехал за халявой в другой город, а работать не хочет. :)
Вася
2021-11-25 10:44:31
Женщин в 3 раза больше,одни бабки везде ползают тучами.
Гость
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