Женщины в Карелии прививаются в два раза активнее мужчин

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков дал актуальные данные о структуре вакцинированных по возрасту и полу.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал таблицу, в которой показал, кто активнее прививается против коронавируса в Карелии.

Данные показали, что люди старше 60 лет лидируют в списке вакцинированных. На сегодняшний день в Карелии защитили себя от коронавируса 70,3% жителей республики в возрастной категории 60+.

Не спешат прививаться представители молодого поколения в возрасте 18-29 лет. Из них пункты вакцинации посетили лишь 42,5%.

Также министр здравоохранения отметил, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, принимают решение пройти вакцинацию. По статистическим данным, в Карелии привились 68% представительниц слабого пола и 32% мужчин.