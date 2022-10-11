Житель Карелии сменил свой сломанный велосипед на краденый и заинтересовал полицию

Кондопожанин пошел на кражу чужого велосипеда, поскольку его собственный сломался, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратилась 54-летняя жительница одного из поселков. Она сообщила, что у нее украли велосипед, который она хранила на своем участке, и поэтому не пользовалась противоугонным тросом. Сумму ущерба оценили в 14 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, 50-летнего односельчанина потерпевшей. Мужчина во всем признался и рассказал, что как-то проходил мимо дома землячки и увидел оставленный без присмотра велосипед. Он решил доехать на нем до дома, а затем оставил себе, поскольку его велосипед сломался.



Крадено имущество стражи порядка изъяли, чтобы вернуть владелице. Возбуждено уголовное дело.