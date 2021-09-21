Жертвами коронавируса в России стали еще 822 человека

Общее число смертей от COVID-19 достигло в России 203 095, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России выявлен 22 041 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 924 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 398 415 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 590 933.

За прошедшие сутки выздоровели 16 325 человек.

За сутки был зарегистрировано 822 летальных исхода — это наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 203 095.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 189,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 527 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 сентября остаются 1 255 680 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 189 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 192 пациента.