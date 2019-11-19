Жертвой ДТП в Петрозаводске стала девочка-подросток (ВИДЕО)

Появились подробности ДТП на Лесном проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, 18 ноября в 18.43 девушка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток и оказалась под колесами автомобиля.

По информации ГИБДД, пострадала 13-летняя девочка. 43-летний водитель автомобиля Infiniti сбил ребенка, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП школьница получила травмы и была доставлена в больницу.