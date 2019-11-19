Автомобиль сбил девушку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент произошел 18 ноября на Лесном проспекте.

В 18.43 девушка перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темное время суток и оказалась под колесами автомобиля.

Из-за сильного удара пострадавшая "отлетела" на несколько метров.

Подробности ДТП выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.