Жесткое ДТП в двумя автомобилями произошло в Петрозаводске, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошло сегодня на одном из перекрестков в Петрозаводске в микрорайоне Ключевая.
Видеозапись происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.
Авария произошла около восьми утра на перекрёстке улиц Ключевая и Репникова. Один из водителей, совершавший поворот налево, не пропустил другого, который ехал навстречу.
В подписи под видео говорится, что на месте работали ГИБДД, МЧС скорая помощь. По предварительным данным, пострадали 3 человека.
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