Жесткое ДТП в двумя автомобилями произошло в Петрозаводске, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошло сегодня на одном из перекрестков в Петрозаводске в микрорайоне Ключевая.

Видеозапись происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.

Авария произошла около восьми утра на перекрёстке улиц Ключевая и Репникова. Один из водителей, совершавший поворот налево, не пропустил другого, который ехал навстречу.

В подписи под видео говорится, что на месте работали ГИБДД, МЧС скорая помощь. По предварительным данным, пострадали 3 человека.