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Жесткое лобовое столкновение произошло на оживленной магистрали Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:34, 25 Мая 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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На Лососинском шоссе столкнулись два автомобиля — один из них задымился.

На паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось фото и видео серьезной аварии, произошедшей в Петрозаводске на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Черняховского. Чуить позже фото с места аварии появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». 

ДТП случилось 24 мая в 19.05 вечера. Судя по видео, водитель автомобиля Renault Kaptur, совершая левый поворот с улицы Черняховского на Лососинское шоссе, не заметил автомобиль Жигули, двигавшийся по шоссе в сторону Древлянки. После лобового столкновения один из автомобилей задымился.

Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, по предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель Renault Kaptur, 1962 года рождения, не предоставил преимущества в движении отечественному автомобилю, за рулем которого находился молодой человек 1996 года рождения.

Пассажиры из обоих автомобилей обратились за медицинской помощью, после осмотра лечение назначено не было. Транспортные средства получили механические повреждения.

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