Жесткое столкновение внедорожника и кроссовера произошло в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии столкнулись два автомобиля, один из которых после удара вылетел на обочину.

Авария произошла 25 января, во вторник, в Петрозаводске. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение кроссовера «Renault Duster» и внедорожника «Toyota Land Cruiser» случилось на Лесном проспекте, в районе пересечения с улицей Хейкконена.

ДТП произошло, когда «Renault Duster» выезжал с улицы Хейкконена на Лесной проспект. «Toyota Land Cruiser» двигалась по Лесному проспекту в сторону Кукковки.

От столкновения кроссовер отбросило влево на разделительную полосу и ограждение.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк».