Жилье на вторичном рынке в Карелии дорожает быстрее новых квартир: опубликованы цены

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии во втором квартале выросла до 59375 рублей за кв. метр — это выше цен на новые квартиры.

По данным Карелиястата, на первичном рынке жилье стоит, в среднем, по Карелии 57559 рублей.

В Петрозаводске цены выше — 60381 рубль на вторичном рынке, и 57559 рублей — на новые квартиры. С начала года стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 12,6%, а новые квартиры подорожали на 4%. Карелиястат опубликовал стоимость разных типов квартир в Карелии и Петрозаводске. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».