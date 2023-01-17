Жилец подтопленного дома в Карелии отстоял свои права в суде

Власти Пудожского района Карелии должны выплатить несколько штрафов за то, что проигнорировали коммунальные проблемы жителей.

Житель Пудожского района подал на местные власти в мировой суд, чтобы чиновники занялись ливневой канализацией его подтопленного дома. Стороны договорились, что в администрации решат проблему до 1 сентября 2022 года.



После того, как власти свое обещание не выполнили, их наказали на 50 тысяч рублей, а позже - оштрафовали еще на 30 тысяч.



Несмотря на штрафные санкции, коммунальный вопрос гражданина не решен до сих пор.



Поэтому Пудожский районный суд взыскал с чиновников в пользу мужчины неустойку в размере 200 рублей за каждый просроченный день.



Это примерно 30 тысяч рублей. Определение не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.