Жилинспекторы Карелии получили 268 обращений в связи с ненадлежащим качеством коммунальных услуг

В Петрозаводске за последнюю неделю холодное водоснабжение было восстановлено более чем в 130 многоквартирных домах.

Как сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору, ситуация по восстановлению подачи коммунальных ресурсов в многоквартирные дома находится на ежедневном контроле комитета.



По состоянию на 17 января в работе государственных жилищных инспекторов находятся 268 обращений жителей республики по вопросам предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.



В Петрозаводске за последнюю неделю холодное водоснабжение было восстановлено более чем в 130 многоквартирных домах, продолжаются аварийно-восстановительные работы в 69 многоквартирных домах.



Кроме того, в связи с заморозками на системах холодного водоснабжения работы по восстановлению подачи коммунальных ресурсов продолжаются в Сегеже, Медвежьегорске, Суоярви, пгт. Пиндуши, п. Найстеньярви, п. Ильинский, п. Чална.



На основании обращений граждан организовано ежедневное проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении управляющих организаций.



О ходе восстановительных работ на одном из проблемных объектов рассказал Григорий Вертинский.