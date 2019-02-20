09:53, 20 Февраля 2019
Жилищно-эксплуатационную контору в Петрозаводске оштрафовали на 50 тысяч рублей
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ЖЭК "Дружба-3" привлекли к административной ответственности в связи с нарушением закона, сообщили в УФАС по Карелии.
ЖЭК "Дружба-3" препятствовало передаче электрической энергии по своим сетям к сетям заявителя, имеющего надлежащее технологическое присоединение своего объекта к сетям сетевой организации, посредством отказа в подписании акта об осуществлении технологического присоединения.
Кооперативу надлежит уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
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