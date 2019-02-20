Жилищно-эксплуатационную контору в Петрозаводске оштрафовали на 50 тысяч рублей

ЖЭК "Дружба-3" привлекли к административной ответственности в связи с нарушением закона, сообщили в УФАС по Карелии.

ЖЭК "Дружба-3" препятствовало передаче электрической энергии по своим сетям к сетям заявителя, имеющего надлежащее технологическое присоединение своего объекта к сетям сетевой организации, посредством отказа в подписании акта об осуществлении технологического присоединения.

Кооперативу надлежит уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.