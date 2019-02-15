Жилой дом сгорел в Карелии

Пожар произошел вечером 14 февраля в Беломорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.23 пожарно-спасательное подразделение Беломорского района и добровольная пожарная дружина привлекались для ликвидации пожара в частном доме в п. Маленга на ул. Новый Поселок, 16. В 19.50 пожар ликвидирован.

Дом сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.