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Жилой дом вспыхнул на севере Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:20, 03 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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В Кемском районе сгорел частный жилой дом.

В паблике "ОПС по Кемскому району" выложили видео пожара, который произошел в минувший вторник, 2 марта, в Кеми. Спасатели привлекались в 19:58 для тушения пожара в частном жилом доме. Возгорание было ликвидировано в 21:00.

В результате пожара здание получило сильное повреждение.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Ранее в Прионежском районе более 4,5 часов тушили загоревший жилой дом. На месте пожара нашли тело мужчины.

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