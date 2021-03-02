Жилой дом вспыхнул на севере Карелии (ВИДЕО)

В Кемском районе сгорел частный жилой дом.

В паблике "ОПС по Кемскому району" выложили видео пожара, который произошел в минувший вторник, 2 марта, в Кеми. Спасатели привлекались в 19:58 для тушения пожара в частном жилом доме. Возгорание было ликвидировано в 21:00.

В результате пожара здание получило сильное повреждение.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Ранее в Прионежском районе более 4,5 часов тушили загоревший жилой дом. На месте пожара нашли тело мужчины.