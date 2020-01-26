Жильцам сгоревшего под Петрозаводском дома нужна помощь

Погорельцам из Заозерья нужна одежда и обувь.
Напомним, крупный пожар произошел 25 января. Двухэтажный дом площадью 120 кв м полностью сгорел. Для ликвидации пожара привлекались 32 человека.
Отавшимся без крова семьям необходима любая помощь, сообщается в паблике "Заозерье. Прионежский район, Республика Карелия".
Нужна мужская одежда 50 размера, женская одежда 38-40 размера и 46-48 размера, а также детская одежда на мальчиков 110-120 и 135-140 размеров. Мужская обувь – 41 размер, женская – 37, детская на мальчика – 26-27.
Как помочь погорельцам, смотрите здесь.
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