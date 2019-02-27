Жильцов будут наказывать за отказ впускать сотрудников газовых служб

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Минстрой предложил ввести административную ответственность для собственников жилья, которые отказываются впускать для проверки оборудования сотрудников газовых служб.
Об этом говорится в разработанном министерством проекта постановления правительства.
Специальный акт будет направляется в орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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