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Новости. Общество
14:14, 17 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Жильцов общежития в Петрозаводске суд начал выселять на улицу

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Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Состоялись первые судебные заседания по принудительному выселению жильцов из общежития на улице Володарского, 44 в Петрозаводске. 15 мая судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева вынесла первое решение: выселить Нину Т. 1958 года рождения из жилого помещения на улице Володарского, 44 без предоставления иного жилого помещения. Взыскать с Нины Т. 6 тысяч рублей госпошлины в пользу ЗАО "Петрозаводскстрой".

С этим решением суда и пришла пенсионерка Нина в редакцию "Столицы на Онего". Вместе с ней приехала также и Юлия Прокопьева, которой еще только предстоит пройти через суды.

Теперь для них перспектива оказаться на улице стала самой настоящей реальностью.

Что рассказала пенсионерка, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-17 14:49:57
Жалостливые статьи Ирина Меркова пишет. Об инвалидиках, о тех, кто без крыши над головой. Со стороны можно пожалеть бесплатно и выразить протест "антинародному режиму". С другой стороны, люди сами выбрали простую, безалаберную жизнь и теперь все им должны. Аварийные дома, отдаленные деревни, бывшие работники предприятий, которые закрылись благодаря новым рыночным отношениям.
Оказывается, торговать на улицах они не могут, строить дома пассионарии приезжают. О пенсионерах отдельная песня.
Нельзя без барина, начальника, мастера, бригадира. А вышедшие зеки, несовершеннолетние девочки-рецидивистки, чем хуже? Ими никто не занимается как и всеми другими людьми.
Что мы за цивилизация, которую боится и не воспринимает остальной мир? Я не знаю.
Беня
2019-06-17 16:15:06
это был популярный пересказ на человеческий язык известной цитаты из А. Чубайса: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок» :)
zanoza
2019-06-17 14:46:26
Ну вот и дожили до "лучшей жизни", дальше уже некуда!Теперь малоимущие жильцы этого общежития должны пополнить армию бомжей? Получается,что так!
User
2019-06-17 17:17:18
zanoza, если жильцы малоимущие, то по ЖК РФ (ч2, ст.49) их должны обеспечить муниципальным жильем по договору социального найма. Вот этим вопросом им и надо заниматься, а не в "Спортлото" письма слать.
Изя
2019-06-17 15:00:18
zanoza, Вот это верно , не можешь остановить смуту в Ст.на О. возлгавь её )))) :)
zanoza
2019-06-17 15:21:38
Изя,а разве дело в смуте? В данном случае дело в элементарной бесчеловечности .
Беня
2019-06-17 16:21:52
zanoza, какая безчеловеность? Как учил любимый автор товарища Мизантропа "Товар-деньги-товар".
Общагу можно перестроить на квартирки, который можно продать. А если кому-то из жильцов этой общаги не повезло -ну такова селяви.
И это, заметьте, так или иначе касается нас всех.
Изя
2019-06-17 15:47:06
zanoza, Это называется геноцид народа по всем фронтам .
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